Елена Миронова, , 13:22 — REGNUM Социальные сети второй день шумят по поводу просьбы Аллы Пугачёвой причислить её к лику иноагентов. «Что это было? Зачем это ей?» — удивляются люди, любившие её исполнительский талант многие годы. В поддержку Пугачёвой пишут посты некоторые представители креативной индустрии. Патриотический лагерь тоже высказался — «если женщина просит, то почему бы и нет?»

Иоганн Генрих Фюссли. Безумная Кейт. 1806-1807

Напомним, Алла Пугачёва в запрещённой в России социальной сети написала буквально следующее:

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова». Также она негативно высказалась о специальной военной операции.

Это она так отреагировала на объявление 16 сентября её мужа, комика Максима Галкина, иноагентом (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). И вроде бы этот «пугачёвский бунт» не корысти ради, а ради пославшего её в Россию супруга.

Многие в социальной сети «ВКонтакте» задаются вопросом, почему новость про требование Пугачёвой признать её иноагентом, практически врагом страны, распространялась и обсуждалась 18 сентября быстрее и масштабнее, чем обстрелы и убийства мирных жителей в Донбассе и в приграничных областях?

«Гибнут люди, идут обстрелы уже нашей территории, а нам подсовывают тему семейства Пугалкиных. Убеждена, что делается это специально, увести внимание и эмоции в сторону от главного. Даже не удивлюсь, что это оплаченная операция. Слишком навязчиво. Нужно всем взять себя в руки и начхать на этих педерастических и маразматических персонажей, есть куда более важные вещи», — высказала своё мнение Лидия В.

«Похоже, непревзойдённая в стенаниях вечно брошенная баба Алла собирает под свой флаг пятую колонну», — считает Татьяна К.

«Пугачёва давно вызывает только омерзение. Она развратила страну, поддерживая и множа гомосексуалистов в шоу-бизнесе. Помните, как эта гей-икона России выступала с хором геев Лос-Анджелеса, исполняя We shall overcome, some day (Мы победим когда-нибудь?). А хоть одну песню о Родине в её исполнении? Единственная, наверное, «живи спокойно, страна, я у тебя всего одна, всё остальное в тени». Поэтому её вытащили из Запада, куда она с начала СВО побежала имущество и счета спасать, снова в Россию. Кому-то нужно за геев встать широкой грудью», — написала Ириада Ц.

Другие комментаторы отметили, что Пугачёву с парохода современности уже не сбросишь — она памятник. Об этом говорит и реакция западных СМИ, особенно The Guardian, которая указала на якобы вескость слов Пугачёвой. Однако российские комментаторы отмечают, что «агент влияния» из Аллы Борисовны в нынешней России никчёмный.

«На Западе всерьёз думают, что этот реликт семидесятых может стать лидером молодёжи? Хотя Госдеп давно превратился в дом престарелых, так для них и Пугачиха девочка», — пишет Наталья Д.

«А я в этом году испытываю истинный восторг от той мысли, что наконец на новогоднем ТВ не будет надоевших рож в виде Пугачихи и её мутной компашки. Она свалила, и сколько сразу ребят талантливых появилось. Глоток свежего воздуха», — Марина С.

«Учитывая то, что последняя достойная песня в исполнении Пугачёвой вышла лет 20 назад, то только и остаётся, что старьё переслушивать. Не зря говорят, что Мадонна и Примадонна — это как город и пригород. Одна пашет, как проклятая, записывает новые альбомы и проводит живые концерты, а вторая сторчалась на скандалах и рубит всех молодых исполнителей, которые отказываются лизать ей опу», — подчёркивает Виктор Д.

«Давайте расставим точки над i. Пугачёва — забытая поющая актриса. Она талантливая исполнительница талантливо написанных песен. Чужих песен. Сейчас в Донбассе воюют ребята, которые знают её как бабушку с резаной мордой, которая женилась на мальчике. Тьфу… Наши воины слушают людей, которые своё исполняют — Аркадия Северного, Высоцкого, Скляра из «Ва-банка», Чичерину, «Арию», «Алису», «Наутилус», «Агату Кристи», «Чайфов», Рича, Шамана, Басту. Крутые люди, крутые песни. А Пугалкина приехала наш зыбучий тыл разлагать. Её слушают олигархи из 90-х, типа «Ростеха», потому что круто 40 млн бюджетных рублей на Пугачиху потратить, либо очень древние тётки. Её специально, мне кажется, либеральная башня Кремля выписала, пообещав сохранить ей дома и бабло», — рассуждает Игорь К.

Алла Пугачева на показе мод Валентина Юдашкина. 2009 RIA Novosti archive

Прозвучало и предположение о жажде певицы напомнить о себе за счёт громкого пиара.

«Человек просто пиарится. Вот есть такое явление, как эксгибиционизм. Это не лечится практически. А пиар — он разный бывает. Вспомните Диану Шурыгину. У Пугачевой такой же недуг, полагаю. Ибо самое страшное для публичного человека — это равнодушие и забвение зрителя», — заметила Кристина Д.

«Хочет пиар любой ценой? Назовите один из мусорных полигонов в Подмосковье в честь данной особы, и её запомнят навеки», — предложил Александр Н.

Заявление Пугачёвой — это выбор всё-таки экзистенциальный и ценностный, считает немало пользователей соцсети.

«Она с Максимкой два дня прикидывала, где им безопасней и сытнее. Комик её уже наговорил гадостей против России, ещё и нашли в его счетах следы помощи СВУ. Ей предстоял выбор — Россия или антиРоссия. И она выбрала врагов в свои друзья и пошла сдаваться», — пояснил Пётр А.

«И выгонять её не надо. Она пыль под ногами солдат. Достаточно дать отмашку налоговикам и кадастровой с регистрационной, проверить, что там с землицей под замком в Грязи и под всеми её домами. Не в природоохранной ли зоне находятся, не земли ли сельхозназначения, как была проведена прихватизация тех земель. Вопросов к этой побитой молью можно задать много, была бы на то чья-то сильная воля», — считает Владлен И.

А кому-то жаль, что Алла Пугачёва как артистка вошла в образ, да не вышла, как и главарь киевской хунты Зеленский, игравший Наполеона.

«От Аллы Борисовны много требовать не надо. Она вообще считает себя Орфеем, судя по никнейму в соцсети. Где там у нас Орфей? Как где? В одной палате с Наполеоном», — констатирует дзен-канал «Абзац».