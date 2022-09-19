Чебоксары, 19 сентября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Зерноперерабатывающие предприятия закупили почти 75 тыс. зерна нового урожая, что в 1,7 раза больше, чем было на текущую дату в прошлом году. Доля закупки у чувашских предприятий составляет 45%. Об этом рассказал 19 сентября вице-премьер — глава минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Александр Погожев ИА REGNUM Пшеница

В ходе доклада о ходе уборочных работ министр обратил внимание на закупку зерна. По его словам, зерноперерабатывающими предприятиями («Чувашхлебопродукт», продовольственный фонд Чувашии) приобретено около 75 тыс. тонн зерна (на 19 сентября 2021 года — 44,4 тыс. тонн), в том числе у чувашских аграриев закуплено 33,7 тыс. тонн, что составляет 45% от общего объёма закупки.

«Доля пшеницы третьего класса составляет 65,4%, это неплохой показатель качества зерна. Её стоимость на 16 сентября составляет 12 250 рублей за тонну, это почти 70% к аналогичному периоду», — сказал глава республиканского минсельхоза.

Он также проинформировал, что стоимость пшеницы четвёртого класса — 10 100 рублей за одну тонну, или 58% к уровню цен прошлого года, пшеницы пятого класса — 8 тыс. рублей за тонну, ржи – 9 тыс. рублей.

«Много это или мало… примерно такая себестоимость возделывания сегодня зерна. Цены пока ниже [по сравнению с прошлым годом]. Большой объём зерна скупили у соседей. Своим [сельхозтовапроизводителям] мы всё-таки рекомендуем не спешить продавать — тем, у кого есть запасы складские хранения. Пока такие цены, в течение недели они даже понизились в некоторых регионах, во всех регионах ПФО примерно такие цены», — сообщил Сергей Артамонов.

Министр также напомнил, что на возмещение затрат производства зерновых будут выделены дополнительные деньги из федерального бюджета. Поступление средств ожидается «в ближайшее время».

Напомним, что на 19 сентября в Чувашии план по уборке зерновых выполнен на 98,5%, намолочено 985,9 тыс. тонн зерна при урожайности 33 ц/га (19,5 ц/га). Ожидается увеличение намолота за счёт уборки кукурузы на зерно, которую начнут убираться ориентировочно в третьей декаде сентября после заморозков.

Как сообщало ИА REGNUM , на 1 октября 2021 года в Чувашии было убрано 567 тыс. зерновых и зернобобовых культур, в 2020 году собрано 924,3 тыс. тонн зерновых культур.