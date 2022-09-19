Москва, 19 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Польша сознательно усложняет свои отношения с Германией. Об этом 19 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В Варшаве, к сожалению, целый ряд политиков просто заходятся в каком-то нездравом уже политическом экстремизме, по-другому, наверное, это вряд ли можно назвать. Конечно же, они вредят престижу своей страны», — заявил Песков.

«Если уж шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может быть, тоже что-нибудь найдём, что можно с поляков спросить. Может быть, и стоит этим заняться, составить перечень», — указал он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава рассчитывает получить репарации за Вторую мировую войну и от Германии, и от России.