Осло, , 13:20 — REGNUM Городской совет Осло формирует «кризисный бюджет». Он будет представлен на следующей неделе. Глава городского совета Раймонд Йохансен просит людей быть готовыми к кризисным временам. Об этом 18 сентября сообщает норвежское информационное агентство Norway Today.

Ночной Осло Alpunin

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Раймонд Йохансен использовал термин послевоенной эпохи «дорогое время», намекая на ситуацию с галопирующими ценами.

«Мы на всех парах приближаемся к дорогим временам, когда растут цены на электроэнергию и продукты питания <…> Мы не готовы. Существует полное непонимание кризиса», — сказал глава городского совета.

Он также отметил, что цены на электроэнергию дорого обходятся муниципалитету и не дают тратить деньги на другие, не менее важные цели. Целесообразным решением может стать снижение температуры в общественных зданиях и ряд других мер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Норвегии из-за роста цен на электроэнергию муниципалитет Эйдског в Иннландете будет отключать уличное освещение на ночь, чтобы сократить потребление электроэнергии.

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