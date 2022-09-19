Барнаул, 19 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Не думаю, что запрет вывоза угля из Казахстана как-нибудь скажется на Алтайском крае, считает руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в региональном парламент Александр Молотов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«В последние годы в нашем регионе и жители, и власти в подавляющем своём приобретали уголь из Кемеровской области (кое-где ещё муниципалитеты приобретают наш местный уголь Мунайского разреза из Солтонского района). В этом году по информации краевого правительства в крае уже закуплено 269 тысяч тонн угля для отопления социальных объектов — в 1,5 раза больше, чем к этому же времени было закуплено в прошлом году.

Граждане, по оценкам минстроя, для собственных нужд также уже приобрели порядка 470 тысяч тонн угля, то есть примерно половину от среднегодовой его потребности. Исходя из этих цифр, дефицита в крае твёрдого топлива, а также повышения его стоимости, несмотря на запрет Казахстана продавать на экспорт собственный уголь, я бы не стал».

Как сообщало ИА, о том, что некоторые районы Алтайского края стоят на пороге отопительного кризиса, начали говорить осенью 2021 года. Поставщикам угля стало выгоднее продавать свой товар за рубежом, вследствие чего цена топлива подскочила, возник его дефицит. Суть проблемы пояснил тогда известный алтайский общественник Константин Емешин:

«А реально просто Локтевский район, находящийся на границе с Казахстаном, всегда привозил дешевый уголь из Казахстана. Но сегодня уголь стал востребован на мировом рынке и поэтому жители, которые не запасли себе уголь летом вынуждены были закупать уголь Кузбасса, а он далеко, и цены стали до 6 тыс. рублей за тонну. Естественно, многие остались без угля».

Читайте также: «Угольный» вопрос, заданный Путину, стал яблоком раздора на Алтае

О временном запрете вывозить уголь из Казахстана автомобильным транспортом сообщило Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Утверждается, что инициатива направлена на предотвращение нехватки топлива в период активного спроса, когда уголь, предназначенный для домовых хозяйств и коммунальных предприятий, вывозят за границу для перепродажи.

Читайте также: В Казахстане запретили вывозить уголь