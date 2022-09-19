Москва, 19 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проводит беседы с главами других стран, включая недружественные, в конструктивном ключе и в тоне взаимного уважения. Об этом 19 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как указал представитель Кремля, говоря о тоне общения Путина с лидерами стран ЕС, несмотря на то, что РФ внесла в перечень недружественных стран, исходя из враждебных шагов, целый ряд государств, общение с некоторыми из них всё равно происходит.

«Без общения, без переговоров невозможно осуществлять эти отношения. И разумеется, эти отношения все-таки осуществляются в нормальном человеческом виде, и это всегда достаточно конструктивные беседы», — сказал он.

При этом Песков утвердительно ответил на вопрос о том, бывают ли с российской стороны в ходе такого общения жёсткие формулировки.

«Жёсткие формулировки бывают со всех сторон, но всё равно они чаще всего все выдержаны в тоне взаимного уважения, иначе просто диалог вести очень сложно. Естественно, обсуждая острые вопросы они в первую очередь отстаивают интересы своих стран», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что идею главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации», которую могут провести регионы, нужно оценивать военным профессионалам.