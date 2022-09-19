Москва, 19 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели конструктивные переговоры, дружеский тон которых необходим для выстраивания диалога. Об этом 19 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Несмотря на то, что целый ряд стран нами занесён в список недружественных стран, основываясь на их враждебных шагах, всё равно с некоторыми из них происходит общение. Без общения, без переговоров невозможно осуществлять отношения. И, разумеется, эти отношения осуществляются в нормальном человеческом виде. Это всегда достаточно конструктивная беседа», — заявил Песков.

«Зачастую без прямых контактов невозможно довести информацию от первого лица. И нам бывает гораздо лучше, если Путин разъяснит своему визави нашу позицию, чем эту позицию будут, например, кому-то объяснять из-за океана. Всё-таки первоисточник — это гораздо надёжнее», — отметил он.

В то же время Песков отметил, что со стороны России бывают и «жёсткие формулировки», хотя они чаще всего выдержаны в тоне взаимного уважения.

«Жёсткие формулировки бывают со всех сторон, но всё равно они чаще всего — чаще всего — выдержаны в тоне взаимного уважения. Иначе просто диалог вести очень сложно», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

13 сентября канцлер Германии Олаф Шольц провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и озабоченности России из-за поставок зерна с территории б. УССР. Шольц позже отметил, что переговоры прошли в дружеском тоне.