Москва, 19 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова певицы Аллы Пугачёвой, попросившей признать её иностранным агентом вслед за мужем Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не буду комментировать никак эту тему, — сказал Песков журналистам. — Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то».

Также пресс-секретарь главы государства переадресовал военным профессионалам и Министерству обороны РФ вопрос об идее главы Чечни Рамзана Кадырова объявить самомобилизацию в регионах.