Екатеринбург, 19 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Члены правительства свердловской области сложили свои полномочия. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Александр Комаров ИА REGNUM Здание дома правительства Свердловской области.

Как пишет Накануне. Ru, это произошло 19 сентября после инаугурации губернатора Евгения Куйвашева. Теперь ему предстоит формировать новое правительство. До окончания этой процедуры чиновники будут в качестве исполняющих обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM, Куйвашев победил на выборах 11 сентября. Конкуренцию ему составляли четыре человека.