Сеул, 19 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи намерено продолжать усилия по решению проблемы семей, разделенных Корейской войной (1950–1953 гг), несмотря на то, что Пхеньян продолжает хранить молчание. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя министерства объединения Южной Кореи Чо Чжун Хуна.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В министерстве подчеркнули, что Пхеньян на протяжении десятков лет отказывался обсуждать проблему разделённых семей, акцентировав внимание на том, что Сеул не прекратит попытки разрешения вопроса, носящего гуманитарный и неотложный характер.

Напомним, что 8 сентября министр объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ предложил правительству КНДР провести переговоры по проблеме семей, разделенных в годы Корейской войны (1950–1953 гг).