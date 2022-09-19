Жители Якутии не могут улететь из столицы региона
Среднеколымск, Якутия, 19 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Более сотни людей длительное время ожидали возвращения в Черский и Среднеколымск из Якутска. Причиной затруднений стал ремонт аэропорта, написала в своём телеграм-канале депутат Госдумы РФ Галина Данчикова («Единая Россия»).
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Домой добрались около ста человек, за остальными борт пришлют на днях. Для того, чтобы людей наконец вывезли из Якутска, потребовался депутатский запрос.
Решает проблему авиакомпания «Полярные авиалинии», она продолжит совершать рейсы в Черский и Среднеколымск трижды в неделю до 14 октября.
Как сообщало ИА REGNUM, авиабилеты в арктические районы Якутии с 2022 года субсидируют. Эту льготу предусмотрели для всех жителей якутской Арктики вне зависимости от возраста и социального статуса.