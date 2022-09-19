Среднеколымск, Якутия, 19 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Более сотни людей длительное время ожидали возвращения в Черский и Среднеколымск из Якутска. Причиной затруднений стал ремонт аэропорта, написала в своём телеграм-канале депутат Госдумы РФ Галина Данчикова («Единая Россия»).

ThePixelman Самолеты

Читайте также: Авиабилеты подешевеют для жителей якутской Арктики

Домой добрались около ста человек, за остальными борт пришлют на днях. Для того, чтобы людей наконец вывезли из Якутска, потребовался депутатский запрос.

«После обращения ко мне депутата районного Совета, председателя постоянной комиссии по ЖКХ, ЧС, транспорту, связи и экологии, известного журналиста Алексея Курило руководителю министерства был направлен депутатский запрос о том, как будут вывозиться из Якутска в Среднеколымск и Черский дополнительными рейсами живущие в низовьях реки Колымы жители Черского», — написала Галина Данчикова.

Решает проблему авиакомпания «Полярные авиалинии», она продолжит совершать рейсы в Черский и Среднеколымск трижды в неделю до 14 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, авиабилеты в арктические районы Якутии с 2022 года субсидируют. Эту льготу предусмотрели для всех жителей якутской Арктики вне зависимости от возраста и социального статуса.