Москва, , 12:21 — REGNUM Киевский режим бросил в атаку все свои резервы. Об этом 19 сентября заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Окоп Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

Это позволяет союзным силам России, ДНР и ЛНР уничтожать киевских боевиков и военную технику стран НАТО.

«Все силы, средства и резервы брошены на передовую. И сегодня они потихоньку размывается на передовой. Всё хорошо. Противник каждый день теряет очень большие ресурсы», — сказал Алаудинов.

Читайте ранее в этом сюжете: Алаудинов заявил о начале новой фазы спецоперации