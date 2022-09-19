Немецкие покупатели возобновили заявки на поставки по «Северному потоку»
Берлин, 19 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Покупатели российского природного газа в Германии впервые с 2 сентября возобновили подачу заявок на поставки по газопроводу «Северный поток — 1», сообщает 19 сентября Reuters.
Агентство уточняет, что заявки представляют собой запросы на поставку, но не являются возобновление самих поставок.
Как сообщало ИА REGNUM, поставки газа в Германию по газопроводу «Северный поток» были полностью остановлены в начале сентября в связи с плановыми работами на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции «Портовая».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что перебои в работе газопровода «Северный поток — 1» вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание.
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