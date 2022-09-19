Берлин, 19 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Покупатели российского природного газа в Германии впервые с 2 сентября возобновили подачу заявок на поставки по газопроводу «Северный поток — 1», сообщает 19 сентября Reuters.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Северный поток

Агентство уточняет, что заявки представляют собой запросы на поставку, но не являются возобновление самих поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки газа в Германию по газопроводу «Северный поток» были полностью остановлены в начале сентября в связи с плановыми работами на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции «Портовая».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что перебои в работе газопровода «Северный поток — 1» вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание.

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