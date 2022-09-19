Ереван, 19 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Среди тел убитых в ходе боёв на азербайджано-армянской границе обнаружили солдата срочной службы вооружённых сил Армении 2022 года рождения Давида Гишяна, который ранее был в плену в Азербайджане. Об этом агентству NEWS. am сообщила пресс-секретарь представительства Армении по международным правовым вопросам Асмик Самвелян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Она рассказала, что родственники погибшего ранее опознали Давида Гишяна в видео, обнародованном на одном из азербайджанских телеграм-каналов. Там говорилось, что он, будучи раненым в плечо, попал в плен. На основании этого были сделаны выводы, что военнослужащего убили в плену.

«Азербайджан грубо нарушил статью 2 Европейской конвенции по правам человека, мы обратились и по статье 3, которая защищает человека от пыток и унижающего достоинство обращения», — сказала Самвелян.

Она сообщила, что направила в Европейский суд письмо, в котором сообщила о происшедшем.

Напомним, ранее Азербайджан передал армянской стороне 32 тела погибших военнослужащих. Среди них было тело Гишяна.