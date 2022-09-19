Москва, , 12:19 — REGNUM Идею главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации», которую могут провести регионы, нужно оценивать военным профессионалам, заявил 19 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он ответил на вопрос журналистов о предложении Кадырова объявить в регионах «самомобилизацию» и отправить в зону спецоперации хотя бы по одной тысяче добровольцев.

«Здесь это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, — сказал Песков. — И, конечно, это должно комментировать Министерство обороны».