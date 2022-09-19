Орел, , 12:18 — REGNUM Праздничные мероприятия к 85-летию Орловской области, которое отмечается 27 сентября, отменены. Об этом сообщил в ходе эфира в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

Андрей Клычков Orel-region.ru

«На выходные после 27 числа была запланирована большая концертная программа. Было принято решение, что на фоне происходящих событий, особенно в соседней Белгородской области, концертная программа будет отменена», — пояснил Клычков.

Он добавил, что исключением станет патриотическая акция, которая состоится в парке Победы 27 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее праздничные мероприятия ко Дню города отменили в Воронеже, Брянске, и ряде других регионов, в Курской области отменили День варенья, пообещав отправить все сладости бойцам в зону СВО.