Москва, , 12:18 — REGNUM На северо-востоке Москвы в Алтуфьевском районе на участке площадью 0,46 га простроят швейную фабрику по пошиву форменной и гражданской одежды, сообщается на портале мэра столицы.

Швея за швейной машинкой Александр Погожев © ИА REGNUM

Швейная фабрика по пошиву одежды для силовых структур страны, кадетских корпусов, суворовских военных училищ и др. расположится на площади 10 тыс. кв. метров. Инвестор планирует вложить в строительство 870 млн рублей.

На швейном производстве форменной и гражданской одежды будет создано 500 рабочих мест. Реализация проекта позволит увеличить объемы производства в два раза — до 500 тыс. единиц продукции в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в разных районах Москвы на территории 3,5 га при поддержке инвесторов создадут три новых производства.

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