Мосул, Ирак, 19 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Подразделения армии Ирака, совместно с ополчением «Хашд-аль-Шааби» провели антитеррористическую операцию в провинции Нейнава. Об этом 19 сентября сообщает Shafaq со ссылкой на заявление командования ополчения.

Al-hashed.net Боец иракского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби»

По последним данным, в ходе операции было обнаружено подземное укрытие боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Хатра. Силовики оцепили район и ликвидировали семерых террористов, укрывшихся в тоннеле.

«Один из бойцов ополчения погиб, а еще восемь человек получили ранения в результате взрыва … при попытке штурма туннеля, принадлежащего террористам» — говорится в заявлении командования ополчения.