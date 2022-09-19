Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Циклон «Рейли» медленно приближается к Санкт-Петербургу и к обеду накроет весь город дождем, предупредил 19 сентября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Под проливным дождем

По его словам, сейчас циклон «Рейли» продолжает движение на северо-восток и уже выходит на территорию Тверской области.

«Атмосферный фронт с осадками медленно приближается к Санкт-Петербургу, так что дождь уже в ближайшее время будет у юго-восточной границы города, а к обеду накроет и весь Санкт-Петербург», — сообщил синоптик, добавив, что усиление ветра северных направлений в порывах 15-18 м/с начнется во второй половине дня, когда приблизится центр циклона.

«К началу ночи центр циклона будет над восточными районами Ленинградской области», — уточнил Александр Колесов.

Существенного похолодания в тылу этого циклона не предвидится, поэтому дневная температура воздуха в Санкт-Петербурге останется на уровне +11…+13 градусов в течение нескольких предстоящих дней.

«Атмосферное давление повысится, а осадки прекратятся», — добавил специалист.