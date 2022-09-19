Дождь накроет Петербург к середине дня 19 сентября
Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Циклон «Рейли» медленно приближается к Санкт-Петербургу и к обеду накроет весь город дождем, предупредил 19 сентября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
По его словам, сейчас циклон «Рейли» продолжает движение на северо-восток и уже выходит на территорию Тверской области.
«Атмосферный фронт с осадками медленно приближается к Санкт-Петербургу, так что дождь уже в ближайшее время будет у юго-восточной границы города, а к обеду накроет и весь Санкт-Петербург», — сообщил синоптик, добавив, что усиление ветра северных направлений в порывах 15-18 м/с начнется во второй половине дня, когда приблизится центр циклона.
«К началу ночи центр циклона будет над восточными районами Ленинградской области», — уточнил Александр Колесов.
Существенного похолодания в тылу этого циклона не предвидится, поэтому дневная температура воздуха в Санкт-Петербурге останется на уровне +11…+13 градусов в течение нескольких предстоящих дней.
«Атмосферное давление повысится, а осадки прекратятся», — добавил специалист.