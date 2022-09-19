Боевики «Талибана»* принуждают афганских девушек к браку
Маймана, Афганистан, 19 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В афганской провинции Фарьяб местные чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вступают в брак с девушками (девственницами) по принуждению.
Надёжный местный источник сообщил газете «8 Собх», что начальник разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Чехельгази (Чильгази) после того, как получил отказ на сделанное им предложение, ночью ворвался в дом девушки, арестовал её брата, Хабибуллу, и подверг его пыткам.
«Этот чиновник талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредил Хабибуллу, что если он не отдаст ему девушку, то он уничтожит всех членов его семьи», — добавил собеседник.
И ранее из разных провинций Афганистана неоднократно поступали сообщения о принуждении со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) девушек, разведённых женщин и вдов к вступлению в брак.