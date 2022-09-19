Штат Вермонт, США, , 12:15 — REGNUM Сразу несколько человек заявили, что скандально известный актёр Эзра Миллер устроил «гарем» на своём ранчо в Вермонте (США). Их слова передаёт издание Vanity Fair.

Эзра Миллер (справа) Gage Skidmore

Как отмечает издание, несколько человек, проживавших какое-то время на ранчо актёра, утверждают, что он оскорблял окружающих и подвергал из эмоциональному насилию. При этом артист называл себя Иисусом, а также ассоциировал себя с супергероем Флэшем, которого он играет в кинокомиксах DC. Миллер утверждал, что «Флэш — это тот, кто объединит мультивселенные, как Иисус».

Источники издания также сообщили, что в доме Миллера якобы находится алтарь, в котором хранятся различные «подношения» от женщин, проживающих на ранчо актёра. Как отмечает СМИ, у артиста в доме имеется постоянно меняющийся «придворный гарем», состоящий в основном из молодых женщин.

Ранее Эзра Миллер утверждал, что находится в полиаморных отношениях, в которых воссоздал атмосферу «свободной любви» для всех участников. Однако, по мнению друзей актёра, его среда «на самом деле является патриархальной диктатурой, где Эзра контролирует весь секс как мужчина, а женщин настраивает друг против друга, кричит на них, унижает их перед остальными».

ИА REGNUM напоминает, что в 2022 году Эзру Миллера дважды арестовывали в Майами после его неадекватного поведения и нападения на посетителей местных заведений. После этих случаев актёру предъявили обвинения в проникновении на частную территорию и краже алкоголя.

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