В Ярославле стартовал XXII Международный Волковский фестиваль
Ярославль, 19 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Ярославле в театре имени Фёдора Волкова стартовал XXII Международный Волковский театральный фестиваль. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В этот раз ежегодный фестиваль пройдёт под девизом «Русская литература на сцене Первого русского театра». В Ярославль приехали артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, Ульяновска и Сухуми.
На основной сцене 19 сентября актёры театра Ленсовета покажут зрителям «Утиную охоту». 20 сентября ярославцы смогут увидеть драму «Игрок» в исполнении артистов Государственного русского театра драмы им. Ф. А Искандера. В этот же день на камерной сцене — моноспектакль Владимира Кошевого «Иосиф Бродский. Anno Domini». Казанский ТЮЗ выступит 21 сентября с драмой «Иваново детство». 22 сентября актёры Саратовского театра драмы имени И. А. Слонова покажут спектакль «ДоХХХод». На камерной сцене 23 сентября состоится моноспектакль Евгения Воскресенского «Гоголь против Гоголя». Завершится театральная неделя 24 и 25 сентября постановкой Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова «Война и мир».