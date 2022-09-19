Ярославль, 19 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Ярославле в театре имени Фёдора Волкова стартовал XXII Международный Волковский театральный фестиваль. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Волковский театр

В этот раз ежегодный фестиваль пройдёт под девизом «Русская литература на сцене Первого русского театра». В Ярославль приехали артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, Ульяновска и Сухуми.

«В этом году мы решили сделать фестиваль, направленный на любителей театра и наших постоянных зрителей, но при этом не меняя саму основу. Это лучшее, что есть в театрах, которые решили показать свои достижения на данном фестивале», — сказал художественный руководитель театра имени Фёдора Волкова Сергей Пускепалис.

На основной сцене 19 сентября актёры театра Ленсовета покажут зрителям «Утиную охоту». 20 сентября ярославцы смогут увидеть драму «Игрок» в исполнении артистов Государственного русского театра драмы им. Ф. А Искандера. В этот же день на камерной сцене — моноспектакль Владимира Кошевого «Иосиф Бродский. Anno Domini». Казанский ТЮЗ выступит 21 сентября с драмой «Иваново детство». 22 сентября актёры Саратовского театра драмы имени И. А. Слонова покажут спектакль «ДоХХХод». На камерной сцене 23 сентября состоится моноспектакль Евгения Воскресенского «Гоголь против Гоголя». Завершится театральная неделя 24 и 25 сентября постановкой Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова «Война и мир».