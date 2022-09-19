Абакан, 19 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Абакане (Хакасия) начнётся с 22 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

ИА REGNUM Батарея

Мэр Абакана Алексей Лёмин принял решение о начале отопительного периода. По данным горадминистрации, решение принято в связи с нестабильной температурой наружного воздуха и прогнозируемым похолоданием. Также увеличилось количество обращений жителей города о низкой температуре в жилых помещениях.

Абаканцам напомнили, что процесс запуска отопления в многоквартирных домах занимает от нескольких часов до нескольких дней. Запуск тепла происходит постепенно.

Добавим, по данным синоптиков, в Абакане 20 сентября ожидается +9… +13 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области тепло пришло в дома жителей девяти муниципальных районов. В Омске отопительный сезон обещают начать после 20 сентября.

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