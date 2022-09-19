Москва, 19 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Военная спецоперация России против киевского режима отличается от всех других конфликтов. Фактически российским силам противостоит весь мир, рассказал боец одного из элитных подразделений на Угледарском направлении с позывным Ветер.

Никита Третьяков ИА REGNUM Танкист с позывным «Старик»

По его словам, опыт конфликтов в Сирии, Афганистане или Чечне «не котируется вообще никак» на территории б. УССР. Это совершенно другое, и люди быстро учатся.

«Принципиальная разница в том, что здесь мы воюем по сути против всего мира, потому что здесь, на [территории б. УССР], люди, которые стоят против нас — они обеспечены всем. И мы воюем здесь не только с отрядами ВСУ… не ВСУ… здесь также и наёмников хватает из различных стран», — сказал боец в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, российский военный разведчик с позывным Ладан рассказал, что киевские боевики получают большое количество западного оружия, электроники, медикаментов и продуктов питания.

Читайте также: Российский разведчик рассказал о «серьёзной подпитке» ВСУ с Запада