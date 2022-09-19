Москва, 19 сентября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Венгрия остаётся членом Евросоюза, но при этом занимает по многим вопросам суверенную позицию. Об этом 19 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Всё-таки Венгрия остаётся членом Евросоюза. Конечно, порой возникают разногласия. Кстати, насчёт этого решения тоже надо смотреть в динамике развитие этой ситуации, потому что были сообщения, что уже некий план урегулирования в Будапеште прорабатывается», — заявил Песков.

«Венгрия занимает по многим вопросам суверенную позицию, что мы приветствуем. Продолжаем внимательно отслеживать ситуацию», — указал он.

Ранее исполнительный орган Европейского союза предложил приостановить выделение 7,5 млрд евро из бюджета, предназначенного для Венгрии, за то, что последняя налаживает отношения с Россией.