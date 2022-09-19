Москва, 19 сентября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Предел снижения курса юаня по отношению к доллару США в 2022 году еще не достигнут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявила доцент департамента банковского дела и монетарной политики финансовый университет при правительстве РФ Мария Печалова. Так она прокомментировала решение китайского регулятора понизить курс юаня до 6,9305 за доллар.

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«Китай имеет экспортно-ориентированную экономику, так что периодические девальвации юаня — скорее норма, чем исключительное событие, — сказала она. — В данном случае предпосылками являются замедление экономической активности в связи с коронавирусными ограничениями и желание простимулировать национальный экспорт на фоне снижения покупательной способности потребителей китайских товаров в Европе и США. Принимая во внимание курс на ужесточение монетарной политики Федрезервом, можно предположить, что предел снижения курса юаня по отношению к доллару США в этом году еще не достигнут».

В свою очередь, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев подчеркнул, что в вопросе периода снижения курса многое зависит от мировой экономики.

«Снижение курса национальной валюты Китая — это обычное явление, — сказал Алиев. — Китай периодически это делает для поддержания своих экспортёров на международном рынке. Таким образом китайские товары с позиции ценообразования выглядят более конкурентоспособными. В вопросе периода снижения курса многое зависит от мировой экономики. Финансовые власти будут делать всё возможное, в том числе и через курс национальной валюты, чтобы национальные экспортёры и китайские товары были максимально привлекательны на международном рынке и пользовались спросом».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как, по данным на 19 сентября, повел себя юань относительно доллара.