Уфа, 19 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В 16 муниципалитетах Башкирии приступили к подаче тепла в социальные объекты. Об этом 19 сентября сообщила исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Ирина Голованова на совещании правительства республики в центре управления регионом.

Mediakuzbass.ru Индивидуальное отопление

Она сообщила, что к центральному отоплению уже подключено 683 объектов здравоохранения и образования, что составляет 13% от общего числа социальных объектов.

Голованова добавила, что в семи муниципальных образованиях региона досрочно дали отопление в 514 жилых домов, что составляет 3% от общего числа жилья с центральным отоплением.

РанееИА REGNUM сообщало том, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам организовать в республике форумы «Управдом» для разъяснения гражданам жилищно-коммунальных вопросов.

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