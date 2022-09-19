Пермь, 19 сентября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Пермском крае по подозрению в совершении коррупционных преступлений задержан лесничий. Он отправлен под стражу, сообщили 19 сентября в СУ СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом за совершение незаконных действий (бездействия) в пользу представляемого взяткодателем лица». В отношении фигуранта избрана мера пресечения. В ближайшее время предъявят обвинение.

По данным следствия, лесничий Левшинского участкового лесничества МКУ «Пермское городское лесничество» в 2020–2021 годы брал взятки. Деньги передавались в качестве вознаграждения за сокрытие фактов самовольного занятия гражданами лесных участков. При передаче одной из взяток лесничего задержали с поличным.