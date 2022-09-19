Калуга, , 12:21 — REGNUM Среднемесячная заработная плата в Калужской области в 2023 году, по прогнозу, достигнет уровня 58 тысяч рублей. Реальная заработная плата составит более 101% к уровню 2022 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM с заседания регионального правительства 19 сентября.

Увеличение зарплаты ИА REGNUM

В 2024–2025 годах рост реальной заработной платы, как ожидается, сохранится и будет ежегодно увеличиваться в среднем на 2%. К 2025 году уровень среднемесячной зарплаты в реальном выражении увеличится на 6% по сравнению с 2022 годом. Реализация мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в 2022 году приведет в среднесрочном периоде к поступательному выравниванию баланса спроса и предложения рабочей силы. Снижение числа безработных граждан по прогнозу будет наблюдаться уже с 2023 года. Уровень регистрируемой безработицы на конец 2024 года составит от 0,9 до 0,8% и на конец 2025 года от 0,8 до 0,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Калужской области в сентябре 2021 года прогнозировало, что в 2022 году у жителей региона зарплата достигнет 59 тыс. рублей.

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