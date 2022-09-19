Москва, 19 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Совете Федерации обсудили предложения регионов Арктической зоны России по упрощению законодательного порядка в сфере ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Арктике. Представителями Ямала были выдвинуты предложения, среди которых установление внесудебного порядка признания свалок отходов пятого класса опасности бесхозяйными, возложение ответственности за ведение реестра таких объектов на департаменты природно-ресурсного регулирования регионов РФ, а также предоставление возможности ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде любым субъектам, в том числе на безвозмездной основе. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Александр Полегенько ИА REGNUM Бочки и заброшенные здания на острове Уединения

От Ямала в совещании принял участие заместитель губернатора, директор регионального департамента внешних связейАлександр Мажаров, который отметил проблемы в действующем законодательстве, препятствующие реализации экологических проектов в Арктике.

«Ямал обладает богатым опытом в организации и проведении экологических экспедиций. Мы начали заниматься очисткой труднодоступных арктических территорий ещё 10 лет назад, одними из первых в России. За это время волонтёры собрали и подготовили к вывозу тонны различного металлолома и других различного рода отходов, устранили последствия жилой застройки и промышленного освоения территорий. Но, как оказалось, проще организовать работу добровольцев на труднодоступных островах, чем произвести эти работы в рамках правового поля», — сказал Мажаров.

По его словам, сегодня для того, чтобы ликвидировать объект накопленного вреда, необходимо включить его в государственный реестр на основе категорирования объектов. В случае установления низкого значения — финансирование на ликвидацию не предусматривается. Кроме того, имеются трудности с вывозом и утилизацией собранного металлолома со свалок на территориях бывших баз, научных и гидрометеорологических станций, а также с площадок геологоразведки.

«Внесение поправок в федеральное законодательство позволит в полной мере обеспечивать ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде в Арктике и упростит взаимодействие с надзорными органами по вопросам, связанным с вывозом и утилизацией отходов, собранных в процессе экологической очистки», — указано в сообщении.

Ранее президент РоссииВладимир Путин провёл встречу с участниками Всероссийского молодёжного форума «Экосистема. Заповедный край», где он пообещал доработать правовую и нормативную базу для проведения уборки на территории Арктики.

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Как сообщало ИА REGNUM, на круглом столе в Общественной палате РФ обсудили проблему утилизации твердых коммунальных отходов в регионах Крайнего Севера. Мероприятие проводилось в преддверии парламентских слушаний в Госдуме «О ходе реализации реформы в области обращения с отходами производства и потребления: от достижения целевых показателей до создания экономики замкнутого цикла».

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