Ярославль, 19 сентября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал амнистию по бюджетным кредитам муниципальным районам региона. Об этом он заявил в своей речи на церемонии вступления в должность.

Правительство Ярославской области Михаил Евраев на церемонии инаугурации

«Поддержали наши районы, и за счет федеральных средств обеспечили закрытие всех коммерческих кредитов муниципальных образований, приняв долговую нагрузку на область. Кроме того, проведем амнистию всех ранее выданных муниципальным образованиям областных бюджетных кредитов. Необходимо сделать наши районы сильными и мотивированными на развитие! Органы власти Ярославской области должны работать как единая команда. Людям все равно, чьи это полномочия — государственные или муниципальные, если рядом с домом проходит плохая дорога. Важно стремиться создать равные возможности для жителей области вне зависимости от того, живут они в городской или сельской местности: у людей должна быть достойная работа, современное здравоохранение и образование, доступность социальных, культурных и спортивных объектов, качественное благоустройство», — заявил чиновник.

Напомним, церемония вступления в должность Михаила Евраев в должность губернатора Ярославской области прошла 19 сентября в КЗЦ