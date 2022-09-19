Петропавловск-Камчатский, 19 сентября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. На Камчатке в посёлке Октябрьский 19 сентября состоялось торжественное открытие современного рыбоперерабатывающего завода, который является дочерним предприятием рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Завод построили по программе «Квоты в обмен на инвестиции». Вложения в объект составили 1,9 млрд рублей. Создано 220 новых рабочих мест.

«Сегодня официально открываем новый завод в Октябрьском. А это означает создание новых рабочих мест, повышение качества функционирования рыбохозяйственного комплекса, повышение глубины переработки, создания достойной и востребованных рыбной продукции. Хочу поблагодарить каждого работника завода, всех кто включился в строительство, проектирование и тех, кто будет здесь работать. Благодаря вам мы обеспечиваем продовольственную безопасность страны и развитые экономики», — сказал на открытии губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки прорабатывают меры для того, чтобы жители края могли покупать морские деликатесы по доступным ценам.