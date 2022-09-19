Донецк, , 12:10 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Донецкую исправительную колонию, в результате чего был ранен один человек. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба минюста Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

«Сегодня, 19 сентября 2022 года, около 9 часов 20 минут, Донецкая исправительная колония в очередной раз подверглась артобстрелу со стороны [бандеровских] вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате этого был легко ранен один осуждённый, которому была оказана необходимая первая медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские нацисты обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, города Горловка и Ясиноватая, а также населённые пункты Минеральное и Яковлевка в ДНР.