Бишкек, , 12:10 — REGNUM Киргизия настроена на решения приграничного вопроса с Таджикистаном мирным путём. Об этом в обращении к народу киргизский 19 сентября заявил президент страны Садыр Жапаров.

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Он подчеркнул, что все участки на границах с Республикой Узбекистан урегулированы и остается лишь официально их задокументировать.

«Постепенно решаются спорные вопросы, связанные с границами нашего государства, — сказал киргизский лидер. — Сегодня только территории, граничащие с Республикой Таджикистан, не конкретизированы и вызывают проблемы».

«Мы продолжаем прилагать усилия по урегулированию спорных вопросов на киргизско-таджикской границе исключительно мирным путём», — отметил Жапаров, добавив, что нерешённость проблем с границами приводит к печальным последствиям.

По его словам, в настоящее время «смертоносная стрельба в приграничной зоне прекратилась, но в интернет-пространстве продолжают публиковаться различные провокационные высказывания», которым народу республике не стоит верить. Президент Киргизии указал, что распространяемые слухи имеют цель охладить отношения киргизского народа с сотрудничающими странами.

Жапаров добавил, что у Киргизии достаточно средств для восстановления домов и объектов, разрушенных в приграничных с Таджикистаном территориях.

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«Сегодня армия находится в другом состоянии. У нас имеются мужественные воины и достаточно сил, чтобы дать отпор нарушителям границ», — сказал киргизский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт на границе Киргизии и Таджикистана обострился в ночь на 16 сентября. По данным минздрава Киргизии на 18 сентября, количество погибших граждан Киргизии в результате конфликта с Таджикистаном увеличилось до 59 человек. Ещё 144 человека пострадали.

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