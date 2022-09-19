Москва, 19 сентября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать просьбу народной артистки РФ Аллы Пугачёвой включить её в список иноагентов. Соответствующее заявление он сделал журналистам 19 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не буду комментировать никак эту тему. Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то. Поэтому я не буду это комментировать», — заявил Песков.