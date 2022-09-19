Москва, 19 сентября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Конечно, с Ельциным американцам было проще иметь дело, чем с Путиным. Но Клинтон намеренно уходит от временной привязки того разговора, который он цитирует. Так прокомментировал сегодня, 19 сентября, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин слова Клинтона о разговоре с Ельциным о расширении НАТО.

(сс) White House Борис Ельцин и Билл Клинтон

Как сообщало ИА REGNUM, США и НАТО не собирались угрожать России, заявил в интервью телеканалу CNN экс-президент США Билл Клинтон, вспоминая о разговорах со своим коллегой Борисом Ельциным.

«Не думаю, что рассуждать в том смысле, что «он не верит, что НАТО нанесёт удар по России», Ельцин мог после бомбёжек Сербии. Так что этот разговор произошёл точно до той натовской агрессии против сербов.

Впрочем, Борис Ельцин был человеком, не способным, по моему мнению, понимать, что удары НАТО по России совсем не обязательно должны быть военными, что есть другие способы бить по нашей стране и разрушать её.

Как и не отдавал он себе отчёта в том, что расширение НАТО на восток, освоение территорий граничащих с Россией стран и их переформатирование во враждебном России духе как раз и имеет целью упрощение задачи наносить удары по России.

И ближайшие советники ему это не объясняли. А тех, кто объяснял, он если и слушал, то действовать в соответствии с их советами не мог: слишком завязан был своей политической карьерой на американцев.

Что же касается рассуждений о возможности «особого партнерства России и НАТО» и тем более перспективы возможного членства нашей страны в НАТО, то это сегодня аргументы для полных глупцов, не понимающих сути цивилизационных противоречий между Западом и Россией.

Прозвучавшее от экс-президента США заявление о том, что «люди больше не хотят, чтобы их контролировали, а стремятся выбирать свой путь», — это, конечно, верх двуличия и цинизма.

Чем, интересно, занимается США в Европе? Именно жёстким контролем, подавлением инакомыслия со стороны европейских политических деятелей и элит. Они отказывают европейцам не то что в выборе своего пути, но даже в выборе источника энергоснабжения!

Нам, естественно, не должно быть дела до того, что там бывший американский президент думает по поводу ответственности НАТО за нынешний кризис в Европе — он лгун, это понятно.

Но как бы то ни было, в декабре прошлого года наша страна предложила урегулировать вопрос о безопасности на линии соприкосновения России и НАТО договорным путём, и НАТО отказалось сделать это.

И в историческом ракурсе, и под углом зрения прошлогоднего выбора США и его союзников в пользу продолжения наступления на нашу страну вся ответственность за нынешний кризис в Европе лежит на Вашингтоне и других западных столицах», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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