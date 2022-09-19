Чебоксары, 19 сентября 2022, 12:07 — REGNUM В Чувашии нет аутсайдеров в рамках уборочной кампании. Показатель урожайности превосходит прошлогодний уровень «по всем группам культурам», в том числе план по уборке зерновых выполнен на 98,5%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил 19 сентября на планёрке в правительстве вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.
Глава чувашских аграриев проинформировал, что в 2022 году уборочная кампания стартовала позже обычного.
По его словам, на 19 сентября план по сбору зерновых и зернобобовых культур выполнен на 98,5% (на 19 сентября 2021 года — 97,8%). Намолочено 985,9 тыс. тонн зерна при урожайности 33 ц/га (на 19 сентября 2021 года — 19,5 ц/га).
Министр добавил, что лидерами уборочных работ по объёму намолоченного зерна являются Яльчикский и Канашский районы, где намолочено более 80 тыс. тонн зерна. Менее всего намолочено в Красночетайском и Шумерлинском районах — 15,8 тыс. тонн и 14,1 тыс. тонн зерна соответственно.
Глава аграрного ведомства, оценивая темп и ход уборки урожая, подчеркнул, что «аутсайдеров нет, все задачу понимают».
Напомним, что на 1 октября 2021 года, в хозяйствах всех категорий с полей было убрано 567 тыс. зерновых и зернобобовых культур, урожайность снизилась до 20 ц/га.
Как сообщало ИА REGNUM , в 2020 году собрано 924,3 тыс. тонн зерновых культур, что на 28,4% больше уровня 2019 года. Тогда в минсельхозе отмечали, что получена рекордная за всю историю АПК урожайность зерновых — 32 ц/га.