Чебоксары, , 12:07 — REGNUM В Чувашии нет аутсайдеров в рамках уборочной кампании. Показатель урожайности превосходит прошлогодний уровень «по всем группам культурам», в том числе план по уборке зерновых выполнен на 98,5%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил 19 сентября на планёрке в правительстве вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Данные минсельхоза Чувашии https://cap.ru/

Глава чувашских аграриев проинформировал, что в 2022 году уборочная кампания стартовала позже обычного.

«Сроки выхода на уборочные работы в этом году были значительно ниже средних многолетних дат за последние десять лет, при этом выход на уборку картофеля был самым поздним за последние десять лет. Показатель урожайности превосходит прошлогодние по всем группам культурам», — сказал Сергей Артамонов.

По его словам, на 19 сентября план по сбору зерновых и зернобобовых культур выполнен на 98,5% (на 19 сентября 2021 года — 97,8%). Намолочено 985,9 тыс. тонн зерна при урожайности 33 ц/га (на 19 сентября 2021 года — 19,5 ц/га).

«Ожидается увеличение показателя валового сбора за счёт уточнения оперативных данных, а также при начале уборки кукурузы на зерно, [что планируется] в третьей декаде сентября», — сообщил глава минсельхоза Чувашии, отметив, что прогнозируется сбор около 12 тыс. тонн.

Министр добавил, что лидерами уборочных работ по объёму намолоченного зерна являются Яльчикский и Канашский районы, где намолочено более 80 тыс. тонн зерна. Менее всего намолочено в Красночетайском и Шумерлинском районах — 15,8 тыс. тонн и 14,1 тыс. тонн зерна соответственно.

«Не завершили уборку зерновых, немного ещё осталось в алатырском районе. И кукурузу [собрать осталось], она просто не вызрела, ждём первые заморозки», — пояснил Артанов.

Глава аграрного ведомства, оценивая темп и ход уборки урожая, подчеркнул, что «аутсайдеров нет, все задачу понимают».

Напомним, что на 1 октября 2021 года, в хозяйствах всех категорий с полей было убрано 567 тыс. зерновых и зернобобовых культур, урожайность снизилась до 20 ц/га.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2020 году собрано 924,3 тыс. тонн зерновых культур, что на 28,4% больше уровня 2019 года. Тогда в минсельхозе отмечали, что получена рекордная за всю историю АПК урожайность зерновых — 32 ц/га.