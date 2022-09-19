Москва, , 12:06 — REGNUM Сокращение в России сроков расчетов торговых сетей с поставщиками продуктов может стать одним из факторов снижения цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян. Так он прокомментировал соответствующую инициативу, поступившую в ФАС РФ.

Рост цен QuoteInspector

«Сокращение сроков расчетов торговых сетей с поставщиками продуктов может стать одним из факторов снижения цен на продукты, так как продавец, обладая знанием, что торговая сеть должна будет с ним рассчитаться в течение 3-4 дней за скоропортящиеся продукты и в течение 12-14 дней за товары длительного хранения и алкоголь сможет снизить наценку. При этом, скорее всего, скидка будет не очень значительной, так как все остальные расходы, такие как стоимость электричества, ЖКХ, оплата труда работников для поставщика, снижены не будут, — сказал Хачатурян. — Ключевым риском здесь является длительный период оплаты поставки и возможные задержки выплат со стороны торговых сетей. Сокращение сроков действительно способно нивелировать эти риски и подтолкнуть поставщиков к снижению цен за счет исключения наценок, которые компенсируют указанные риски».

Однако, как полагает экономист, величина скидки будет невелика — можно ожидать снижения наценок в диапазоне 0,3-0,5%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что сокращение в РФ сроков оплаты социально значимых продуктов действительно может уменьшить их себестоимость для поставщиков.

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