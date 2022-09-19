Якутск, 19 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В посёлке Черский в Нижнеколымском районе Якутии больные в тяжёлом состоянии не могут получить необходимое лечение из-за отсутствия физраствора. Люди пожаловались на портале OneClick Yakutia, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны. рф Капельница

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«В больнице нет физрастворов. Тяжелобольным не могут делать капельницы. Физраствор — это такая мелочь. Почему больница не обеспечена им?», — возмущены местные жители.

Физраствор отсутствует в центральной районной больнице. В муниципалитете живут более 4,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, анализы и направления в медучреждении Алдана выдавали только при наличии бумаги у пациента. Горожане были возмущены такой практикой.