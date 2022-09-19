Турин, Италия, , 12:04 — REGNUM Одним из кандидатов на должность главного тренера туринского «Ювентуса» является бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера. Об этом 19 сентября сообщил журналист Антонелло Анджелини в Twitter.

Массимо Каррера Дмитрий Садовников

Отмечается, что «Ювентус» рассматривает кандидатов на замену Массимилиано Аллегри на посту главного тренера команды. Помимо Карреры, клуб интересуется уругвайским специалистом Паоло Монтеро.

В настоящее время «Ювентус» идёт на восьмом месте в чемпионате Италии. В семи турах команда набрала 10 очков.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда стала чемпионом России в сезоне 2016/17. После этого он работал в итальянском «Бари» и греческом АЕКе.

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