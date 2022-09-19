Пермь, 19 сентября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Перми строительство кладбища «Восточное» затягивается. Сроки открытия отложены, сообщает издание »Новый компаньон » со ссылкой на МКУ «Пермблагоустройство».

Лобачев Владимир Кладбище

Планируется, что строительство завершится к 2023 году. С учётом социальной важности крематорий постараются ввести в строй в 2023 году.

Напомним, Восточное кладбище с крематорием начали строить в 2013 год. Ожидалось, что работы завершатся в 2014 году. Ранее анонсировали, что кладбище откроется в 2022 году.

Из-за санкций вместо чешских печей в крематории установят печи отечественного производства.