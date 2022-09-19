Джакарта, , 12:03 — REGNUM Министр-координатор по вопросам экономики в Индонезии Аирланга Хартарто заявил, что президент Джоко Видодо хочет, чтобы запасы сои в Индонезии не зависели от импортных поставок, сообщает Kompas.

Соя ANDY ABIR ALAN

«Господин президент хочет, чтобы поставки сои не были на 100 процентов зависимы от импорта, потому что национальное производство будет продолжать падать», — заявил министр-координатор по вопросам экономики.

Внутреннее производство сои продолжало падать, поскольку цены на сырье не были достаточно привлекательными для местных фермеров.

Президент упомянул, что местные фермеры не могут сажать сою, если цена ниже 10 000 рупий за килограмм, в то время как цена импорта сои из Соединенных Штатов составляет 7 700 рупий за килограмм.

Правительство Индонезии подготовило политику, направленную на то, чтобы отечественное производство сои закупалось государственными предприятиями. Кроме того, при посадке сои также будут использоваться семена, которые могут повысить урожайность с 1,6-2 тонн с гектара до 3,5-4 тонн с гектара.

В 2023 году посевные площади под соей также будут увеличены до 600 000 гектаров с существующих около 150 000 гектаров.

Ожидается, что внутренние потребности в сое в этом году достигнут 2 983 511 тонн. Это означает, что производство сои в этом году, по оценкам, составит лишь около 6,8% от национальных потребностей.