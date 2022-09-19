Курск, , 12:01 — REGNUM Более девяти тысяч жителей Курской области остаются без электроснабжения после урагана по данным на утро 19 сентября. Данные привёл на оперативном совещании первый заместитель губернатора региона Алексей Смирнов.

Свет Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Всего непогода прошлась по 11 муниципальным образованиям, но больше всего разрушений — в Льговском и Кореневском районе, а также в областном центре.

Ураганов было повреждено семь ЛЭП. На данный момент без света остаются 3,3 тысячи домов, в которых проживают девять тысяч человек, сообщает «Друг для друга».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате урагана 18 сентября погибли два человека, около 400 домов получили повреждения, разбиты дясятки машин.

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