Курск, 19 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Более девяти тысяч жителей Курской области остаются без электроснабжения после урагана по данным на утро 19 сентября. Данные привёл на оперативном совещании первый заместитель губернатора региона Алексей Смирнов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свет

Всего непогода прошлась по 11 муниципальным образованиям, но больше всего разрушений — в Льговском и Кореневском районе, а также в областном центре.

Ураганов было повреждено семь ЛЭП. На данный момент без света остаются 3,3 тысячи домов, в которых проживают девять тысяч человек, сообщает «Друг для друга».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате урагана 18 сентября погибли два человека, около 400 домов получили повреждения, разбиты дясятки машин.