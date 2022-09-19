Актау, Казахстан, 19 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Медики скорой помощи в Мунайлинского района Мангистауской области 19 сентября прекратили забастовку и вышли на работу. Об этом сообщила на совещании министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният.

Михай Мункачи. Забастовка. 1895

Она отметила, что требование протестующих повысить им зарплату до 350 тыс. тенге (около 44 тыс. рублей) является «нереальным». Это средняя зарплата врачей, тогда как средние медработники получают 230 тыс. тенге (около 29 тенге. Рублей), а водители скорой — 100 тыс. тенге (около 12,5 тыс. рублей).

«Вообще во всём мире службы, которые оказывают экстренную помощь, не должны бросать свою работу. Если в это время кому-то из пациентов станет хуже, это будут более жёсткие разбирательства на уровне суда. Если по их вине случилась смерть на них могут подать в суд», — сказала Гиният.

Стоит отметить, что забастовка работников скорой помощи в Мунайлинском районе длилась пять дней. Суд Актау признал её незаконной, к бастующим стали применять дисциплинарные меры.