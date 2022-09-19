Москва, 19 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. С начала 2022 года предприниматели приобрели у Москвы более 60 помещений в Центральном административном округе города. Об этом 19 сентября заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По его словам, спрос на городскую недвижимость в центре столицы у предпринимателей остается стабильно высоким. По сравнению с предыдущим годом число сделок выросло на треть.

«В этом году по итогам торгов с предпринимателями заключено 66 договоров купли-продажи нежилой недвижимости площадью более девяти тысяч квадратных метров. Это на треть больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Помещения реализовывались через аукционы, а также посредством публичного предложения и продажи без объявления цены», — сказал Ефимов.