Ярославль, 19 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Вступивший в должность 19 сентября губернатор Ярославской области Михаил Евраев планирует сделать ставку в своей работе на развитие промышленности. Об этом он рассказал в своей речи на церемонии инаугурации в КЗЦ «Миллениум».

Правительство Ярославской области Михаил Евраев на инаугурации

«Ключевое направление — это развитие промышленного потенциала. Ярославская область имеет развитую и диверсифицированную промышленность. Сейчас непростое экономическое время, требующее от органов власти тесного взаимодействия с предприятиями региона. За последние месяцы мы увеличили количество системообразующих предприятий в федеральном перечне с 11 до 38, что позволило им использовать федеральные меры поддержки и повысило экономическую устойчивость области. Кроме того, под инвестиционные цели мы понизили кредитную ставку до 1% годовых. Нам важно не потерять ни одного предприятия, более того — необходимо увеличивать объемы производства и привлекать новые инвестиции», — сказал Евраев.

Предшественник Михаила Евраева Дмитрий Миронов делал ставку на развитие сельского хозяйства региона: воод в оборот земель сельхозназначения, рыбоводство, кролиководство и пчеловодство. В отличие от него, Евраев поставил развитие АПК на второе место, уделив этому лишь несколько слов в своей речи.

На третье место новый губернатор поставил туризм, причём говорил о нём значительно подробнее, чем об АПК.

«Ярославль — столица «Золотого кольца». В нашей области находятся 4 из 9 городов «Золотого кольца». Кроме Ярославля, это такие жемчужины, как Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич. Но, кроме них, у нас есть красивый Рыбинск, маленький, но известный всей стране Мышкин и другие интересные города и районы. Все они привлекают большое количество туристов. У нас есть Волга и огромное Рыбинское море, красивейшие исторические памятники, монастыри, храмы, первый Русский театр Федора Волкова. Туризм — это огромный импульс для развития всей области, новые рабочие места, развитие бизнеса и повышение уровня жизни. Мы открыты для инвестиций, будем оказывать поддержку предпринимателям и создавать максимально комфортные условия для успешного развития бизнеса», — сказал Михаил Евраев.

Говоря о бюджетной сфере, на первое место губернатор поставил развитие здравоохранения, на второе — строительство новых школ. Он упомянул развитие спортивной инфраструктуры, охрану памятников архитектуры, проблемы экологии.

В числе приоритетных задач Михаил Евраев назвал строительство нового моста через Волгу, Карабулинской развязки, модернизацию трассы М-8, ремонт региональных дорог, развитие общественного транспорта. Пообещал Михаил Евраев продолжить и программу «Наши дворы».

«Эта программа будет продолжена до тех пор, пока не приведем в порядок все дворы, также как и подъезды к социальным учреждениям. Отдельным направлением будет ремонт дворов в школах, детских садах и больницах», — подчеркнул Евраев.

По мнению нового губернатора, каждый человек в регионе должен чувствовать себя «участником большой команды по развитию Ярославской области».