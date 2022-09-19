Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. За многолетнюю семейную жизнь в Санкт-Петербурге 5350 пар в 2022 году получили денежные выплаты. Об этом 19 сентября сообщила председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

(сс) pasja1000 Пенсионеры

Глава комитета напомнила, что эта мера поддержки предназначена для семей, которые отметили 50, 60 и 70 брака. Елена Фидрикова призывает петербуржцев обращаться за материальной помощью самостоятельно, так как выделить её без личного заявления супругов и официального предоставления семейного стажа власти не могут.

«В 2022 году поддержку от города уже получили 5350 пар, отметивших эти красивые юбилеи. Надеюсь, с каждым днем их будет все больше. Счастливые семьи с большим опытом заботы друг о друге являются прекрасным примером для молодежи, которые иногда сомневаются в том, чтоб сделать ответственный шаг», — подчеркнула глава городского комитета.

Отметим, что размер выплаты семейным юбилярам соответствует самой круглой дате — 50, 60 и 70 тыс. рублей, соответственно.