Нью-Йорк, США, , 11:59 — REGNUM Риск рецессии в еврозоне достиг самого высокого уровня с июля 2020 года, поскольку растут опасения, что зимний дефицит энергии приведет к спаду экономической активности.

Флаги государств-членов Европейского союза

Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, оценивают вероятность спада экономики в течение двух кварталов подряд в 80% в ближайшие 12 месяцев. Германия, крупнейшая экономика Евросоюза и одна из наиболее пострадавших из-за падения поставок газа, вероятно, сократится уже в этом квартале.

Домохозяйства и предприятия в Европе готовятся к возможности введения норм на потребление энергии на фоне непрекращающегося роста инфляции и проблем с поставками. Опросы деловой активности свидетельствуют о том, что с июля активность сокращается, и в ближайшей перспективе мало признаков улучшения ситуации.

Ожидается, что в последние три месяца года инфляция достигнет пика в 9,6%, что почти в пять раз превышает целевой уровень, установленный Европейским центральным банком. По мнению опрошенных экономистов, не стоит ожидать снижения инфляции до 2% раньше 2024 года.

Хотя чиновники ЕЦБ прогнозировали, что экономика еврозоны будет только стагнировать, а не сокращаться, все же перспективы роста в регионе вызывают у них тревогу. Председатель банка Кристин Лагард и ее коллеги значительно повышали ставки для обуздания роста цен, однако экономисты считают, что время для таких действий подходит к концу.

По их мнению, ЕЦБ к февралю 2023 года поднимет ставки до максимального уровня в 2%. Более половины экономистов ожидают повышения ставки на 75 базисных пунктов на следующем заседании ЕЦБ в октябре.

Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн ранее заявил, что необычно крупное повышение процентной ставки было «оправданным», но при этом дал понять, что будущие повышения, скорее всего, будут меньше. Другие чиновники ЕЦБ заявили агентству Bloomberg, что не исключают дальнейшего повышения ставки на 75 базисных пунктов.

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