Донецк, , 11:57 — REGNUM Киевские нацисты обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, города Горловка и Ясиноватая, а также населённые пункты Минеральное и Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны бандеровцев был зафиксирован в 11:37 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Также уточняется, что в 11:33 ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Кировскому и Петровскому районам Донецка, в 11:35 — четыре снаряда калибра 152 мм по Ясиноватой, в 11:37 — три снаряда калибра 152 мм по Яковлевке, в 11:40 — три снаряда калибра 152 мм по Минеральному и в 11:50 — ещё три снаряда калибра 152 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что, отступая из населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная и Сватово киевские боевики постарались нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре.